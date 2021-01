Astronomický snímek dne podle NASA má opět české autory

Na Nový rok publikoval americký vesmírný úřad NASA jako prestižní astronomický snímek dne fotografii nazvanou „Galaxies and the South Celestial Pole“ (Galaxie a jižní nebeský pól). Autory jsou fotografové Petr Horálek a Josef Kujal, snímek vznikl během jejich prosincové expedice za úplným zatměním Slunce do Chile.