650 až 5850 Kč. Tolik získají školy na doučování na každého žáka s problémy

Podpora doučování po výuce na dálku by se ve zbytku školního roku měla zaměřit hlavně na školy se znevýhodněnými a zaostávajícími žáky. Zatímco na podzim zohledňovalo MŠMT při rozdělování peněz do škol celkový počet žáků a podíl těch s potížemi, nově podmínky upraví podle informací škol a dalších dat o počtech žáků s problémy. Na každého z nich školy získají 650 až 5850 korun podle toho, jak intenzivní doučování by potřeboval.