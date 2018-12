Zkušebního pilota Marka Stuckyho považuje Virgin Galactic za astronauta, neboť s raketoplánem překonal hranici 50 mil (80,4 kilometru) nad zemí. [celá zpráva]

Zde podle názoru americké armády, který zastává i Branson, začíná vesmír. Obecně uznávanou hranicí je však výška 100 kilometrů.

Mark “Forger” Stucky you became a @virgingalactic astronaut yesterday. Congratulations! You are the 568th person to enter space! 🚀🌎 pic.twitter.com/kJcyMimiY9