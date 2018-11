Mezivládní dohoda o vybudování a provozování ISS byla podepsána v lednu 1998 představiteli 14 zemí a agentur pro kosmické lety. Současná ISS navazuje na stanici, kterou chtěly vybudovat různé západní země spolu s USA, roku 1993 se přidalo Rusko. Projekt Freedom se pak přejmenoval na Alpha, aby nakonec skončil u Mezinárodní vesmírné stanice.

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

FOTO: NASA

Do projektu jsou zapojeny Spojené státy (agentura NASA), Rusko (kosmický úřad Roskosmos), Evropská vesmírná agentura (ESA), Japonsko, Kanada a Brazílie. Většinu dílů komplexu ale vlastní USA a Rusko. Jejich hodnota se odhaduje na 100 miliard dolarů (2,2 bilionu korun).

Od 2. listopadu 2000 na stanici trvale pobývá posádka, která čítá obvykle dva až šest členů, pravidelně se střídá po půl roce. Dosud stanici navštívilo přes 250 osob, z toho sedm vesmírných turistů. Někteří z astronautů či kosmonautů tam byli vícekrát.

V neděli 18. listopadu u vesmírné stanice zakotvila ruská nákladní loď Progress, připojila se k servisnímu modulu Zvezda v ruské sekci stanice. Tu v pátek 16. listopadu nejprve do kosmu vynesla ruská raketa typu Sojuz – poprvé od říjnového incidentu. [celá zpráva]

Nosná raketa Sojuz s nákladní lodí Progress na kazašském kosmodromu Bajkonur

FOTO: RKK Eněrgija/NASA

Vesmírný kamion Progress tam dopravil dvě a půl tuny nákladu, včetně vody, potravin, ale i kyslíku, paliva, náhradních dílů a různých věcí pro další vědecké experimenty na orbitálním komplexu.

Ke stanici o víkendu zamířila další nákladní loď, a to Cygnus (Labuť) americké společnosti Northrop Grumman. V pondělí dopoledne se k ISS přiblížila. V 11:28 SEČ ji zachytilo robotické rameno, což kontrolovala americká astronautka Serena Auñón-Chancellorová. Následně dochází k úplnému spojení se stanicí, konkrétně s jejím modulem Unity. Oznámila to NASA na svém Twitteru.

Mission controllers are now maneuvering the @NorthropGrumman Cygnus in the grips of Canadarm2 for installation to the Unity module. Watch live now on @NASA TV... https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/CxazFPjNrd