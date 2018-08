Připomínat si to musíme, abychom nebyli těmi, kteří musejí zažít něco ještě jednou. Stejně významné by také bylo podívat se na komunistické (a ruské) interpretace k tomuto datu a začít s komunisty podle toho jednat. A stejně bychom si měli připomínat 1918, 1938, ale i 1945 a podporovat další bádání a vstup těchto témat do školní pedagogické činnosti.