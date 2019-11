Vánoční podvody se rozjely naplno

Přesně tak to bylo v případě podvodných nabídek, ve kterých se počítačoví piráti vydávali za zaměstnance společnosti Adidas. Příjemcům slibovali tisíce bot a značkových triček zadarmo.

Do údajné soutěže se zařadil každý, kdo zodpověděl několik jednoduchých otázek a soutěžní výzvu odeslal dalším 20 známým prostřednictvím WhatsAppu. Podle nejstřízlivějších odhadů to tisíce lidí skutečně udělaly a dalším kontaktům soutěž také přeposlaly.

Jak je z řádků výše patrné, tvůrci počítačového smetí spoléhají především na předvánoční shon. Podvodníci totiž vědí, že v souvislosti s vánoční nákupní horečkou i samotnými svátky je mnoho uživatelů v časovém stresu. Snaží se je proto oklamat pomocí podvodných e-mailů či zpráv na sociálních sítích a spoléhají, že kvůli nervozitě provedou i akce, které by si jinak rozmysleli.

Mnoho lidí v době Vánoc cestuje, takže podvody se často tváří jako zpráva z hotelu – například problémy s rezervací nebo platební transakcí. Nedávno byl zjištěn případ, kdy podvodník takto rozesílal e-maily, v nichž příjemce žádal o vyplnění formuláře kvůli vyřešení problému. Spolu s formulářem se do počítače obětí instaloval malware.

Výrazný nárůst detekcí viru Adwind zachytili v uplynulých týdnech bezpečnostní experti. Jde o relativně známého trojského koně, který koluje internetem už od roku 2016. V poslední době je ale nasazován tak často, že se probojoval až mezi tři nejrozšířenější viry na tuzemském internetu. Vyplývá to z analýzy antivirové společnosti Eset.

Rozpoznat v předvánočním shonu takový podvod nemusí být pro celou řadu lidí vůbec jednoduché. Stává se totiž, že lidé z obav před možnými sankcemi raději uváděnou dlužnou částku skutečně zaplatí. A to i navzdory pravopisným chybám, které e-maily a SMS zprávy obsahují.

Lidé by tedy v žádném případě neměli na takové výzvy reagovat a už vůbec ne platit nějaké peníze.

Zprávy jsou prakticky jak přes kopírák rozesílány pod hlavičkou různých společností. Útočníci zpravidla tvrdí, že lidé mohou získat nějakou výhru v soutěži nebo slevové poukazy na nákup. Jediné, co je potřeba udělat, je kliknout na odkaz v SMS zprávě, jehož prostřednictvím se lidé mohou dozvědět o smyšlené soutěži více.

Pokud na něj důvěřivci kliknou, zadělají si na pěkné problémy. Ocitnou se totiž na podvodné webové stránce informující o výhře v soutěži dané firmy. Jediné, co je nutné udělat, je zaplatit manipulační poplatek 1 Kč.

Právě díky této operaci podvodníci získají od důvěřivců údaje o jejich platební kartě, které mohou dále zneužít. Na podobné zprávy by tedy uživatelé neměli vůbec reagovat a raději by je měli rovnou smazat, v opačném případě mohou přijít o své citlivé údaje, které do formuláře vyplní, a následně také o peníze.