S podvodnými SMS se roztrhl pytel. Útočníci jdou po penězích

Podvodníci to zkoušejí přes SMS. Připraví lidi o peníze Bezpečnost

Prakticky jak přes kopírák jsou podobné zprávy nyní rozesílány také jménem dalších společností. Útočníci zpravidla tvrdí, že lidé mohou získat nějakou výhru v soutěži nebo slevové poukazy na nákup. Jediné, co je potřeba udělat, je kliknout na odkaz v SMS zprávě, jehož prostřednictvím se mohou lidé dozvědět o smyšlené soutěži více.

Pokud na něj důvěřivci kliknou, zadělají si na pěkné problémy. Ocitnou se totiž na podvodné webové stránce informující o výhře v soutěži dané firmy. Jediné, co je nutné udělat, je zaplatit manipulační poplatek 1 Kč.

Právě díky této operaci podvodníci získají od důvěřivců údaje o jejich platební kartě, které mohou dále zneužít. Na podobné zprávy by tedy uživatelé neměli vůbec reagovat a raději by je měli rovnou smazat, v opačném případě mohou přijít o své citlivé údaje, které do formuláře vyplní, a následně také o peníze.