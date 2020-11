Vánoční návštěvy u seniorů: test, nebo přes sklo

Návštěvy v domovech zakázala 9. října vláda, některá centra pečující o seniory k tomu kvůli epidemii covidu-19 přistoupila ještě dřív. Teď se však většina z nich těší, až se restrikce zruší.

O povolení návštěv bude jednat prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s ministerstvem zdravotnictví. Dojít by k tomu prý mohlo ještě v listopadu. Domovy pro seniory se na tento krok již chystají. Nyní u nich probíhá v pětidenních cyklech testování klientů, které ukazuje, že nakažena koronavirem byla asi pětina.

„Pokud vláda návštěvy dovolí, tak počítáme s tím, že je v nějakém režimu zavedeme,“ řekla Právu ředitelka Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích Petra Zimmelová.

„Těšíme se, protože klienti jsou už smutní, že návštěvy nemají. Stejně tak umožníme, aby si rodiny vzaly klienty domů na Vánoce, pokud na to nebude platit vládní zákaz,“ uvedla ředitelka Zimmelová.

Hosté by se zřejmě museli nechat otestovat na koronavirus. Kontakt by probíhal za přítomnosti personálu a s ochrannými pomůckami. Každý návštěvník by se musel objednat a se seniorem strávit jen vyhrazenou dobu, třeba půl hodiny.

„Návštěvu bychom si otestovali my sami. Ale do toho musí vstoupit vláda, protože testy někdo platí a někdo musí říct, jak se to bude dělat,“ dodala Zimmelová. Podle ní záleží i na tom, zda by si návštěvníci museli test sami zaplatit.

Ředitelka by se přimlouvala za to, aby je měli zdarma, protože mnozí klienti už mají i děti ve starobním důchodu. „Teď si představte, že bychom jim museli říct, můžete za maminkou, ale musíte nám tu nechat pět set korun. Máme klienty, kteří jsou nemajetní,“ dodala.

Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň, kam spadá Domov pro seniory sv. Jiří a Domov sv. Aloise, Právu řekl, že si zařízení samotná placení testů dovolit nemohou.

„Předpokládám, že návštěva by musela podstoupit antigenní test, stojí asi 250 korun, a předpokládám, že by si ho musela zaplatit. Když přijde na návštěvu deset až dvacet lidí denně, tak my nemůžeme jako domov dávat pět tisíc korun denně za testy,“ řekl Právu.

Zdůraznil, že testováním domov nechrání jen klienty, ale i personál, kterého není nazbyt. „Naprosto chápu, že lidé potřebují kontakt. Jde jen o to, jak ho udělat. Když se mi nakazí půlka personálu, tak kdo bude těm lidem sloužit. Už teď je půlka personálu doma kvůli nemoci nebo péči o děti,“ dodal Janouškovec.

„Přemýšleli jsme o proskleném vestibulu, že by se lidé s blízkými viděli přes sklo. Z jedné strany by byli klienti a z druhé rodina. Už dnes chodí někteří lidé na balkon, rodina stojí pod ním, fyzicky se vidí, povídají si. Ale pro některé je to málo, nemůžou se obejmout,“ dodal.

Domovy by rády povolily návštěvy seniorů i u příbuzných doma. Po návratu by jim provedl test, kterým musí podle nařízení vlády stejně všichni klienti i personál projít každých pět dnů. Výsledky zná zdravotní sestra do deseti minut.

Drahá návštěva

Ředitelka Domova Ždírec u Polné na Vysočině Martina Matějková upozornila, že umožnění návštěv bude pro zařízení nákladné, i když se sama za něj přimlouvá.

„Umím si to představit jednotlivě, ve vymezeném prostoru a s ochrannými prostředky. Ale ty jsou drahé, například ochranný jednorázový balíček pro jednoho návštěvníka stojí 100 korun. Kdo to zaplatí? Máme 116 klientů, to je 11 600 korun po jedné návštěvě u všech klientů,“ řekla Právu.

Podobný postoj zaujala i Ilona Kněžínková, ředitelka Domu u Agáty v pražských Řeporyjích, nebo Jana Bohuňovská, ředitelka brněnského Domova pro seniory Foltýnova. Zařízení zatím umožňují kontakt klientů s rodinou přes videohovory. „Věřím, že nějakou cestu, samozřejmě za dodržení přísných bezpečnostních opatření, najdeme,“ napsala Právu Bohuňovská.