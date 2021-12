Tipy na dárky pro milovníky moderní techniky

Radost udělá i drobnost za pár stokorun. Může jít o flash disk či rychlou paměťovou kartu do fotoaparátu nebo mobilu. Stejně tak to může být například i wi-fi extender, který dokáže signál stávající wi-fi sítě prodloužit i o několik desítek metrů.

S ohledem na pandemii koronaviru může být zajímavým dárkem i speciální Spray Twice od společnosti PanzerGlass, který je určen pro smartphony, tablety, ale také brýle. Jde o sprej s cenovkou 170 Kč bez toxických látek, parabenů, alkoholu či parfemací, který zbaví povrch nečistot, mastnoty a bakterií. Nehrozí přitom u něj poškození povrchu obrazovky. Větší 100ml balení se za 350 Kč navíc dodává v luxusně vyhlížejícím dárkovém balení.

Nejlevnější modely fitness náramků se dají pořídit už i za méně než tisíc korun. A co takové zařízení umí? Počítá kroky, spálené kalorie, ušlou vzdálenost a v doplňkových funkcích zpravidla nechybí ani stopky nebo ukazatel času. I ty nejlevnější modely totiž mají jednoduché displeje schopné zobrazovat základní, typicky číselné informace.

Samostatnou kapitolu tvoří tzv. chytré hodinky. Ty se na první pohled příliš neliší od fitness náramků s displeji, rozdíly jsou ale obrovské. Chytré hodinky jsou totiž zpravidla plnohodnotným doplňkem chytrého telefonu nebo tabletu. To znamená, že dokážou do určité míry zastat jeho funkce.

Některé modely tak dovedou skutečně telefonovat, podobně jako byste hovor uskutečnili prostřednictvím bezdrátové hands-free sady. To může být pro celou řadu lidí daleko pohodlnější než neustále vytahovat mobil z kapsy. Samozřejmostí jsou stopky, budík a další funkce tradičních digitálních hodinek.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní.

Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.

Jediné, co je pro takové hraní potřeba, je rychlé internetové připojení, podle zkušeností uživatelů je potřeba alespoň rychlost 30 Mbit/s. Tvůrci si za přístup ke svým serverům účtují částky v rozmezí 100 až 300 Kč měsíčně. Zadarmo to tedy není, ale je to rozhodně levnější než si pořizovat každé dva roky výkonný herní počítač za desítky tisíc korun.