Notebooky rychle mizí z obchodů. Zájem před Vánocemi raketově vzrostl

Před Vánocemi zaznamenávají tuzemští obchodníci zvýšený zájem o smartphony, tablety, chytré hodinky či fitness náramky. Naprostými rekordmany, alespoň co se poptávky týče, jsou ale notebooky. Ty nejzajímavější modely mizí bleskurychle z nabídky, platí to přitom i pro modely z druhé ruky. Vyplývá to z informací portálů Zboží.cz a Sbazar.cz, které provozuje společnost Seznam.cz.