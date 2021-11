Kde si užít ve východních Čechách předvánoční atmosféru a advent

Zámecké návrší v Litomyšli je kouzelné místo, na které se slétají andělé, a to obzvlášť v době adventní. Svůj domov mají v piaristickém chrámu, kde návštěvníka provázejí Ježíšovým příběhem a o Vánocích stráží desítky betlémů i program Andělských adventních nedělí. Ten bude letos opět plný koncertů, pohádek, světel, ohňů a provoněný gurmánskými specialitami.

Od pokladny kostela startují komentované prohlídky města, pořídíte zde vstupenku na Andělskou vyhlídku i do expozice Andělé na návrší. Na první adventní neděli 28. 11. 2021 se zde bude v 17:00 hodin slavnostně rozsvěcovat vánoční strom.

První andělský víkend můžete zavítat do jízdárny na velkou výstavu RC modelů aut. Druhý andělský víkend bude Zámecké sklepení opět v moci pekelné. Do Zámeckého sklepení se vrací také velmi oblíbená prodejní výstava českých vánočních ozdob.

Zavítat můžete také do Východočeského muzea v Pardubicích, které sídlí v místním zámku. Nádvoří rozzáří vánoční strom, bude zde k dispozici fotokoutek vytvořený z kouzelných historických pohlednic.

Muzeum v přírodě Vysočina připravuje tradiční výstavu s názvem Vánoce na Veselém Kopci. Nahlédnete do vánočně vyzdobených chaloupek a seznámíte se s tím, jak slavili Vánoce naši předci, jaké ozdoby věšeli na stromeček, jak vypadala štědrovečerní hostina, jaké dárky děti pod stromečkem našly a také se dozvíte, jaké zvyky se dodržovaly v rodinách našich praprababiček.

Výstava Betlém vánoční bude otevřená od 8. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Těšit se můžete na vánočně vyzdobené roubenky a betlémy lidových tvůrců. Nechybí mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, zajímavý betlém pašijový či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta.

Také hrad Svojanov se zahalí do vánočního kouzla, pro návštěvníky budou připravené adventní prohlídky, a to v období od 27. 11. do 19. 12. 2021 o víkendech.