Kapří hranolky, kapr na kari nebo na páře? Zkuste kulinářské tipy podle Pavla Berkyho

Na pánev nalijeme trochu chilli oleje, přidáme kari pastu, citronovou trávu a nakrájenou šalotku, zázvor a česnek. „Já mám domácí chilli olej, do rostlinného oleje jsem přidal všechno chilli, co jsem doma našel, takže mleté chilli, chilli papričky. Čím déle to v tom oleji máte, tím silnější a pikantnější to bude,“ vysvětluje Pavel Berky.