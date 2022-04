Zelenskyj ostře k Radě bezpečnosti OSN: Kde je ta bezpečnost, kterou máte garantovat?

„Vyzývám všechny, aby nezapomněli na civilní oběti, na lidi, kteří byli zastřeleni zezadu. Někteří byli naházeni do studní, zabiti ve svých bytech, byli přejeti tanky. Podřezávali jim krky, ženy byly znásilňovány před zraky svých dětí, bylo to jen proto, protože neodpověděly tak, jak měly. Je to stejné, jako u teroristů, tady se to děje jednotkami členského státu OSN,” začal svůj projev ukrajinský prezident.