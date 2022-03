Zelenského zklamala slabá podpora Izraele

„Viděl jsem hezký snímek, na němž se za Ukrajinu u Zdi nářků modlili lidé zahalení do ukrajinské vlajky. Jsem za to vděčný. Mluvil jsem s izraelskými politiky. Máme slušné vztahy, ale vztahy v krizi procházejí zkouškou. Nemám pocit, že se izraelská vláda zabalila do ukrajinské vlajky,“ řekl novinářům Zelenskyj.