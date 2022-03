Vláda odmítá zastropování cen benzinu a nafty

Vláda kvůli vysokým cenám ropy nezavede zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Zvažuje ale zrušení přimíchávání biosložek do paliv a zrušení silniční daně. Uvedla to ve středu dopoledne Česká televize. Kabinet by měl o konkrétních opatřeních proti zdražování pohonných hmot rozhodnout ještě během dne.