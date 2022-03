Zahraniční studenti v Sumy rozpouštěli sníh, aby měli co pít

„Pak jsme uslyšeli zahřmění. Utekli jsme do bunkrů,“ přiblížila indická studentka Sumské státní univerzity svůj čtvrteční zážitek. Pět minut nato už nešlo posílat esemesky. Budova se propadla do tmy. „Mysleli jsme, že už se se světem nikdy nespojíme,“ podotkla.

Šivangi je jednou ze stovek zahraničních vysokoškoláků v Sumy, vzdáleném asi 50 kilometrů od ruských hranic, o které se také bojovalo v ulicích. Ve městě uvázlo na sedm stovek indických studentů a čtyři stovky studentů z Nigérie, plus hrstka studentů z Turecka, Jižní Afriky, Tanzanie a dalších zemí.

„Pokud nás neevakuují do pár dní, nevím, jestli přežijeme,“ napsal na Twitteru Džakaria Husajn, další indický student. „Každé ráno se probouzíme s nadějí, že přijde pomoc. Ta se pak ale během dne zhroutí,“ přidala se jeho krajanka Šivangíni Bhatáčarijová. Invaze přišla naprosto nečekaně.

„Dvaadvacátého (února) jsme dostali varování, že bychom měli všichni odejít. A čtyřiadvacátého začal útok,“ přiblížila Šivangi. Podle Samuela Olaniyana z Nigérie si vysokoškoláci pronajali autobus ve snaze opustit město, ruští vojáci je ale střelbou zahnali zpět. „Chceme jen zpátky domů,“ zoufá si Nigerijka Precious Olawaleová. „Odejdeme klidně jen s tím, co máme na sobě,“ dodává.

Před začátkem invaze si studenti vytvořili zásobu potravin, ty jim už ale skoro došly. „Snažíme se sehnat další jídlo, abychom vůbec přežili. Někteří místní nám dali třeba brambory anebo mrkve,“ řekla Precious. Pitnou vodu získávají tak, že rozpouštějí nasbíraný sníh či odchytávají vodu ze střechy do prázdných lahví, kbelíků či kádí.

„Večer se to tu ponoří do tmy. Když chceme na záchod, svítíme si svíčkami anebo mobily,“ vysvětlila Šivangi. Ráno budíček nepotřebují: budí je exploze. Zhruba dvacet hodin denně tráví v krytech. Umývají se co nejméně. „Nikdo nechce při náletu zůstat trčet v koupelně,“ dodala.