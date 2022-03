Z Ukrajiny do Česka přišlo podle operátorů kolem 200 tisíc lidí

K úterní půlnoci opustilo Ukrajinu 2,157 milionu osob, sdělil poslancům Vondrášek. Zhruba 1,3 milionu lidí šlo do Polska, 140 000 na Slovensko, 210 000 do Maďarska a 510 000 do Rumunska. Vyplývá to podle Vondráška z údajů unijní agentury Frontex.