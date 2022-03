Vojáci na Slovensko, mandát dodatečně

Podle experta na ústavní právo Jana Kysely by o vyslání vojáků do zahraničí měl z principu rozhodovat Parlament, ale Ústava pamatuje na mimořádné události a umožňuje, aby vojáky vyslala vláda, ale nikoli samotné ministerstvo obrany.

Parlament by měl v nejbližší době schvalovat mandát, o kterém minulý týden Černochová informovala vládu, a to vyslat 400 vojáků na Slovensko. Stejně jako v dalších aliančních zemích na východě Evropy by se tam měla vytvořit bojová jednotka NATO, která by měla případně čelit ruské agresi.