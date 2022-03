Video slovenských vojáků a ukrajinských dětí obletělo svět

Za těch deset dní viděli vojáci množství smutných osudů a dívali se do vystrašených dětských očí. „Bylo to plné emocí, lidé byli zoufalí, děti plakaly, nevěděly, co se děje. Chtěli jsme ty děti rozveselit a uklidnit, že tady jsou v bezpečí, čeká je nový domov a nemají důvod se bát,“ řekl televizi Joj Tomáš, který slouží na letecké základně Sliač.