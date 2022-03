Věřit Rusku bylo naivní, zní z Hradu. Zeman se cítí podvedený

Za naivní označil v neděli ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák to, že věřil v domluvu s Ruskem. V současnosti by měl velký problém s ruskou reprezentací jednat. Řekl to v Partii Terezy Tománkové na Prima CNN News. Rovněž uvedl, že prezident Miloš Zeman se kvůli útoku Ruska na Ukrajinu cítí podvedený a zklamaný.