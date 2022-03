V odstavené černobylské elektrárně je uvězněno přes 100 zaměstnanců

Ruští vojáci jsou nyní 32 kilometrů vně černobylské uzavřené zóny a perimetr elektrárny obklíčili. Moskva tvrdí, že zařízení zabezpečila společně s ukrajinskými jednotkami. Kyjev to rozporuje a uvádí, že plnou kontrolu nad Černobylem mají pouze ruští vojáci.

Za normálních okolností by na začátku směny zaměstnanci nastoupili do vlaků ve Slavutyči, městě, které bylo zbudováno pro zaměstnance a obyvatele Pripjati po havárii v roce 1986, a po práci se do něj zase vrátili. Od 24. února se však směny nevyměnily.