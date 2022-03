V Hluboké nad Vltavou se zabydluje 62 ukrajinských uprchlíků

„Na Podkarpatskou Rus do Koločavy jezdíme 15 let, v roce 2018 při výročí 100 let od založení Československa jsme symbolicky uzavřeli partnerské vztahy. Když začala válka, samozřejmě jsme tam volali, zda nepotřebují pomoc,“ uvádí starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Starosta Koločavy s ním původně mluvil o 30 lidech, kteří by ubytování potřebovali. Postupně se toto číslo vyšplhalo až ke stovce. Do Hluboké tak po třicetihodinové namáhavé cestě v neděli odpoledne dorazilo 62 ukrajinských žen a dětí. Ostatní našli útočiště v jiných městech u příbuzných a známých.

Jednou z žen, které do Hluboké v neděli přijely, je šestadvacetiletá Lina. Spolu s ní dorazili také dvouletý syn, Linina matka a tchyně. Lina se do Čech vydala po společné dohodě s manželem, který se momentálně v jejich rodném městě podílí na budování zákopů.

Rodiny doufají, že se co nejdříve budou moci vrátit do rodné země. „Jestli bude vše opět normální, chtěli bychom se vrátit na Ukrajinu. Ale opravdu nevíme, jestli a kdy se to stane. Věříme v to nejlepší,“ svěřuje se Lina.