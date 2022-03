V EU zaznívají hlasy pro zákaz dovozu ruské ropy, Rusko před tím varuje

Landsbergis poznamenal, že by to pro EU nebyla tak velká rána jako u plynu, protože se dodávky z Ruska dají nahradit odjinud. I tak by tento zákaz připravil režim ruského prezidenta Vladimira Putina o významné zdroje.

„Takové embargo by mohlo mít vážný dopad na trh s ropou a postihlo by energetiku na evropském kontinentu. Američané by na tom byli mnohem lépe než Evropané. Pro Evropany by to bylo těžké, zasáhlo by to všechny,“ uvedl Peskov.