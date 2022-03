Abramovičova lodi, idi na chuj! Ukrajinští jachtaři se v Turecku pokusili o nemožné

Boj Davida s Goliášem. Jinak snad ani nejde označit to, co předvedla skupina ukrajinských jachtařů v maličkém motorovém člunu. Obří jachtě ruského oligarchy Romana Abramoviče se pokusila bránit zakotvit v tureckém přístavu Bodrum. Tam 140metrová loď urychleně odjela z evropských přístavů, kde by chloubě ruského miliardáře hrozilo zabavení.