Ukrajinská psychoterapeutka řeší s běženci jejich traumata

Psychoterapeutka Yanina Danish přišla do Prahy pouhý den předtím, než vypukl konflikt na její rodné Ukrajině. Nyní pod záštitou neziskové organizace Agency for Migration and Adaptation (Agentura pro migraci a adaptaci – AMIGA) poskytuje terapeutické služby dalším běžencům. V praxi se nejčastěji setkává s úzkostmi, depresí a syndromem přeživšího.