Ukrajinská právnička prchla se synem do Prahy. Teď vyrábí neprůstřelné vesty

Nelye je 35 let. V Oděse, kde zůstal její manžel, byla právničkou. Nyní je v Praze se svým sedmiletým synem a invalidní babičkou. Jen málokdo si asi umí představit, co prožívá, pokud se její život obrátil během měsíce kompletně vzhůru nohama.

Aby se mohla lépe vypořádat s ranami osudu, které na ni tvrdě dopadly, pracuje. A jak přiznává, je moc ráda, že se jí podařilo najít takovou práci, kterou zároveň pomáhá ukrajinským mužům, kteří zůstali v zemi, aby ji bránili.

„Bolí mě z toho srdce. Ale vím, že to, co tu děláme, děláme vlastně pro nás, pro naši Ukrajinu. Cítím se tak méně smutně a mám z toho radost. Je to přímá pomoc naší armádě! Vím, že budeme pokračovat v práci tak dlouho, jak bude potřeba,“ uvádí Nelya v právě natočené reportáži z místa, kde ji nyní lze potkat.

Práci totiž za pomoci dobrovolníků, po pětidenní cestě vlakem a autobusem přes Moldavsko, Rumunsko, Slovensko a Českou republiku, získala v Praze. Je propojená s neziskovou organizací Post Bellum, správcem projektu Paměť národa. A nejde v ní o nic jiného než přímou pomoc bojovníkům s ruskou armádou.

Post Bellum na konci roku 2019 založila pobočku Paměť národa Ukrajiny ve Lvově. Novináři tam od té doby stihli zaznamenat desítky příběhů především z doby stalinistických represí, když se ptali na osudy disidentů a politických vězňů. Těsně před vypuknutím konfliktu ukrajinští kolegové prosili o pomoc pro ukrajinskou nadaci Come Back Alive, která vybavovala ukrajinskou armádu nesmrtícími prostředky – převážně drony.

Dvacátý čtvrtý únor však plány a potřeby zásadně změnil.

Člověk míní, osud a válka mění

„Když mě před měsícem Mikuláš Kroupa nabíral do Paměti národa, myslel jsem, že budu natáčet příběhy pamětníků a jezdit po světě. Jenže teď organizuju tisíce helem a neprůstřelných vest z celé Evropy a zařizuji jejich převoz na frontu na Ukrajině. A jsem za to rád!“ prozrazuje též Martin Ocknecht, šéf sbírky Paměti národa pro Ukrajinu. A to je činnost, při které Nelya aktivně nyní také pomáhá.

Jak už to ve válečných konfliktech bývá, vše se seběhlo pod vlivem událostí rychle. Česká Paměť národa se po invazi ruské armády na Ukrajinu rozhodla oslovit své podporovatele a vybrané peníze poslat zmíněné ukrajinské nadaci. Jelikož sídlila v Kyjevě, už během dvou prvních dnů konfliktu se nadace musela z Kyjeva evakuovat.

A při tom vyslala naléhavý vzkaz: nejsme již schopni nakupovat a distribuovat tolik potřebné neprostřelné vesty a helmy. Proto požádali českou organizaci Post Bellum, aby se podle svých možností této činnosti chopila.

Ve spolupráci s ukrajinskou ambasádou byla výzva vyslyšena. Z Česka tak odchází od konce února denně neprůstřelné vesty, vojenské helmy, zdravotnický materiál a mnohých dalších předmětů pro obránce Ukrajiny. Množství se mění podle okolností a času dodání od výrobce.

Vše se kompletuje ve třech skladech, nezbytné pomůcky bojů odvážejí tranzity, náklaďáky a kamiony. Míří na různá místa na Ukrajině, tam, kde se vedou nejtvrdší boje. Tedy do Charkova, Kyjeva, Mykolajivu a do Nového Záporoží. Přesněji o nich nikdo nemluví, je to tajné.

„Konkrétní pozice uvádět nemůžeme, abychom neohrozili konvoje,“ vysvětluje Jan Polouček, provozní ředitel Post Bellum. Někdy dodávky stovek neprůstřelných vest a helem odjíždí z Prahy i víckrát denně a na místo dorazí do 24 hodin.

Je to právě Polouček, kdo dohlíží nad přesným přehledem jednotlivých tzv. kontraktů, tedy obchodů s výrobci obranných prostředků a zdravotnického materiálu, kontroluje dosud utracené peníze ze sbírky i dosud domluvené finanční částky.

Práce je to téměř nepřetržitá. Ale všichni jsou si vědomi toho, jak moc je potřebná pro všechny ty lidi stovky kilometrů na východ od nás.

Motivace, organizace a skvělí lidé

„Je to strašný kalup! Vznikl u nás v Post Bellum skvělý tým. Všichni pracují i přes víkendy,“ popisuje dny v posledním měsíci Martin Kroupa, jeden z klíčových organizátorů sbírky.

Dodává, že klíčem k úspěchu jsou určitá pravidla, kromě jiného dobrý spánek a udržet nervy v klidu, mít dobrou organizaci týmu, který je schopen přijímat a realizovat pokyny podle naléhavosti aktuální situace. Dobře fungující tým čítá podle aktuálních informací na webových stránkách zhruba dvacet lidí. Ti dále koordinují asi stovku dobrovolníků, jako je již v úvodu zmíněná Nelya z Oděsy.

Do textilních vest, kterým se říká zkráceně „nosiče“, se doplňuje hned několik vrstev ochranného materiálu. Jedním z nich je těžký kovový plát. Výsledek práce tak může vážit i více než deset kilogramů. Ve vestách je vždy ve velkých kapsách jedna vrstva na hrudi a druhá na zádech. Nutno totiž dodat, že kompletní neprůstřelné vesty jsou aktuálně nedostatkové zboží v celé Evropě.

Pomoc v číslech