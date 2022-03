Praha volá po přerozdělování uprchlíků

Pražským asistenčním centrem pro pomoc ukrajinským uprchlíkům do pondělí prošlo přes 36 tisíc uprchlíků. Společný projekt Prahy a Středočeského kraje funguje nonstop. Praha apeluje na to, aby byli běženci distribuování po celé republice a fungoval zastřešující systém, který by umožňoval přehled kapacit.