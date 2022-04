Tetjana se chce ze Slovenska vrátit. Bude-li kam

V půlmilionovém Mykolajivu prožila celý život. Její manžel zemřel před sedmnácti lety ve věku 27 let. „Od narození měl problémy se srdcem. Když jsem byla v osmém měsíci těhotenství, upadl do kómatu. Zemřel, když byly Dmytrovi dva týdny,“ řekla Denníku N.

Když na Ukrajinu začaly dopadat první ruské bomby, Tetjana poslala svého syna do bezpečí. „Prodala jsem jeho moped, peníze jsem mu dala a poslala jsem ho do zahraničí. Z Mykolajiva cestoval autobusem do Oděsy, pokračoval do Lvova, odtud do Polska a do Česka. Nakonec skončil v Nitře, kde ho čekal náš kamarád Jevhen Furman,“ líčí situaci Tetjana.