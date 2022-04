„Takovou spodinu já nepovezu.“ Ukrajinská uprchlice si v Praze vyslechla urážky od řidiče autobusu

Darja opustila svoji válkou zmítanou zem 21. března. Nejprve odcestovala do Budapešti, kde přestoupila na vlak do Prahy. Vyslyšela nabídku kamarádky z Česka, která jí v hlavním městě nabídla na přechodnou dobu ubytování zdarma. Ukrajinka si totiž mezitím sehnala práci v Londýně, a tudíž několik týdnů čekala, než jí bude vyřízeno vízum.

K incidentu došlo 28. března okolo 17:40, kdy se v pražských Kobylisích pokusila nastoupit do příměstského autobusu směr Zdiby. Měla namířeno na večeři s přáteli, kteří ji informovali, že po předložení ukrajinského pasu má nárok na dopravu zdarma. Zapotřebí je však razítko, které dokazuje, že dotyčný ze země uprchl až po invazi ruských vojsk.

„Ukázala jsem řidiči pas, ale on to razítko nemohl najít. Mluvila jsem s ním anglicky, ale on mi pořád v plynulé ruštině říkal: ‚Jsi Ukrajinka, vím, že umíš rusky, tak mluv rusky‘,“ popsala Novinkám začátek konfliktu Darja.