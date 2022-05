Scholz: Německo má historickou povinnost pomoci Ukrajině

Německo má historickou povinnost pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi, zároveň ale neučiní nic, co by zemi a Severoatlantickou alianci zavedlo do války s Ruskem. V projevu k národu u příležitosti 77. výročí pádu nacismu v Německu a konce druhé světové války v Evropě to v neděli prohlásil německý kancléř Olaf Scholz.