Sankce rychle dopadnou na běžné Rusy

V pondělí vstoupily v platnost zostřené sankce. Jsou dostatečně tvrdé?

To je otázka, jestli Vladimira Putina přesvědčí ke změně politiky vůči Ukrajině. Pravdou je, že jsou doposud tím nejtvrdším, co Rusko zasáhlo.

Zmrazení devizových rezerv značně znemožňuje bránit ruský finanční systém proti odlivu kapitálu

Hned v pondělí ráno jsme viděli dramatickou reakci ruské centrální banky, která zvýšila úrokové sazby na dvacet procent, zavedla formu kapitálové kontroly, povinnost pro podniky okamžitě přiznávat veškeré devizové tržby.

Ale přesto rubl ztratil hned v pondělí po ránu přes 30 procent a velice složitě si hledá cestu ke stabilizaci. Z tohoto pohledu úspěšné jsou.

Projeví se na ekonomickém životě Ruska i jinak?

V tuto chvíli není znám kompletní seznam bank, které jsou vyloučeny z mezinárodního platebního systému SWIFT, přes nějž probíhají zahraniční platby. Na tom hodně závisí dopad na ruský finanční systém (seznam bank EU zveřejnila v úterý večer, rozhovor byl pořízen v pondělí, pozn. red.).

Čím více bank z této sankce totiž bude vyňato, tím větší manévrovací prostor bude mít ruský finanční systém při zahraničním obchodě, který je pro zemi důležitý. Ale to hlavní – zmrazení ruských devizových rezerv na Západě – už je známé a do značné míry to znemožňuje bránit ruský finanční systém proti odlivu kapitálu.

Určitě to ruskou ekonomiku bude bolet, protože to vyvolává paniku na ruském finančním trhu a může to přivést některé tamní banky do likvidních problémů. Může to vést k tomu, že v některé z těchto bank ztratí vkladatelé důvěru a začnou z nich hromadně vybírat své vklady.

Jaký budou mít sankce vliv na obyvatele? Může to vést k tomu, že začnou tlačit na Putina, aby ukončil konflikt?

Nevidím do hlavy ruských politiků ani Putina. Z pohledu ekonoma mohu říct, že tyto kroky ruští obyvatelé pocítí velice rychle. Výrazně to Rusku ztíží možnost fungovat v zahraničním obchodě, dovážet. Povede to k výrazné inflaci a nedostatku zboží, jež se tam dováží.

Ruská burza neotevřela. Proč? A jak na sankce zareagují ruské akciové trhy?

To, že tamní burza neotevře, oznámila už (v pondělí) po ránu ruská centrální banka. Podmínky obchodování by totiž byly velice nestandardní. Propady by byly tak výrazné, že by automaticky nastoupily takzvané stop klauzule, kdy se přestává obchodovat, protože máte příliš mnoho prodávajících a ani jednoho kupujícího.

Je to bezprecedentní situace. Do té doby, než se ruský finanční systém stabilizuje, nemá podle mého názoru moc velkou cenu tamní burzu otevírat.

Kurz rublu prudce padá. Může to ruská centrální banka nějak zmírnit?

Situace je pro ni složitější, protože může použít jen menší část devizových rezerv, které má mimo Západ. A je otázka, jestli finanční instituce mimo Západ budou v tuto chvíli chtít aktivněji obchodovat s ruskými bankami. Pak je tu možnost prodávat zlato, kterého Rusko nemá málo.

Ale zlaté rezervy se prodávají velmi pomalu a složitě a nejsou to kroky, kterými by bylo možné tlaky na odliv kapitálu rychle mírnit. To, co může být nejúčinnější, jsou již zmíněné kapitálové kontroly, zamezení možnosti odvádět kapitál do zahraničí, plus povinnost podniků veškeré devizy, které získají z vývozu, povinně konvertovat u centrální banky. Otázka ale je, zda to bude stačit.

Sankce dopadly sice především na ruský trh, ale pokles zažily i evropské akcie…

To je druhá strana mince. Sankce sice bolí především Rusko, ale na druhé straně mají svůj dopad i na evropské ekonomiky. Hlavní náklady ponesou podniky a trhy, které nejvíce obchodují s Ruskem. Z evropských zemí jde například o Německo, které je hned po Číně druhým největším vývozcem do Ruska. Z finančního pohledu mají největší expozici vůči Rusku banky v Itálii, Francii nebo Rakousku.

Kvůli sankcím bude složitější i obchod s energiemi mezi Evropou a Ruskem. Řada zemí včetně České republiky je přitom plně závislá na dovozu plynu z Ruska. Poslední balík sankcí proti Rusku proto bude mít své náklady i pro ekonomiku EU. Evropští lídři jsou s tím podle mého názoru správně smířeni a berou to jako cenu za to, že pomůžeme Ukrajině s obranou proti ruské invazi.

Jaký budou mít sankce dopad na českou ekonomiku?

Nijak významně nás neohrozí propad vývozů do Ruska, jeho podíl na celkovém exportu se pohybuje okolo dvou procent, a i výrazný propad ruského trhu by na české HDP dopadl jen kosmeticky. Klíčový kanál, kterým může být česká ekonomika poškozena, jsou dražší energie, ropa a popřípadě i potraviny.