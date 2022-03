Rusové nemají čas, munici ani lidi. Příštích 10 dní rozhodne, říká americký generál

„Ruským generálům dochází čas, munice i lidské zdroje. To není založeno na žádných interních informací od rozvědky, je to jasné z otevřených zdrojů a mých vlastních zkušeností. Mohu se mýlit, ale jsem si tímto odhadem jistý,” píše v úvodu Hodges.

Text s názvem „Následujících 10 dní tuto válku rozhodne” vyšel v úterý 15. března na stránkách již zmíněného think-tanku CEPA, kde Hodges působí jako předseda strategických studií.

Podle Hodgese se prokazuje efektivita nebývale rozsáhlých ekonomických sankcí, která do ulic ruských měst dostává čím dál více protestujících –⁠ byť se tamní propaganda tuto skutečnost snaží zakrýt.

Rusko nemá dostatek lidí ani palebné síly, aby hlavní město obklíčilo, natož aby ho dobylo. bývalý americký generál Ben Hodges

Poukazuje také na evidentní nedostatek munice v ruské armádě. „Jejich přechod na opotřebovávací válku zvyšuje spotřebu více, než plánovali a než jsou schopni unést. Stále budou mít k dispozici velké množství konvenčního dělostřelectva a takzvaných 'hloupých bomb' (klasická nenaváděná puma - pozn. red.),” píše Hodges.

Málo vojáků

Hodges dále vysvětluje, že množství vojáků, které Vladimir Putin na Ukrajinu vyslal, musí být velmi obtížné koordinovat. „Pentagon uvedl, že na Ukrajině bylo nasazeno 50 procent ruských bojových sil. Na vrcholu našich válek v Iráku a Afghánistánu bylo nasazeno asi 29 procent. A i to bylo obtížné udržet,” podotýká.

Tato skutečnost podle něj částečně vysvětluje, proč ještě Rusko nebylo schopné oblklíčit Kyjev. „Rusko nemá dostatek lidí ani palebné síly, aby hlavní město obklíčilo, natož aby ho dobylo,” píše s dovětkem, že čerpá z vlastní zkušenosti.

„Byl jsem tam před pěti týdny, setkal jsem se s prezidentem Zelenským. Je to velmi velké, hustě osídlené centrum na břehu jedné z největších evropských řek. Je to obtížný, složitý městský terén,” vysvětluje.

Podle Hodgese lze očekávat vyšší frekvenci náletů, pozemních útoků, a tudíž další nevinné oběti a vlnu migrantů. „Ale nevěřím, že (Kyjev) padne,” myslí si.

Počet obětí je v tisících

Od začátku ruské agrese se vedou spory o tom, kolik vojáků na obou stranách vlastně padlo. Každá strana pochopitelně nadhodnocuje počet zabitých nepřátel a naopak udává nižší míru vlastních ztrát.

Následujících 10 dní je rozhodujících. Je to závod a já nevidím dostatečnou naléhavost . Musíme sešlápnout plyn, a to okamžitě. bývalý americký generál Ben Hodges

Hodges se domnívá, že odhad amerických zdrojů ohledně zabitých ruských vojáků (pět až šest tisíc) je přesný: „To jsou velmi vysoké počty na pouhé první dva týdny války a mnoho z nich navíc pochází z elitních ruských jednotek – ty je těžké nahradit a Kreml nebude schopen tyto ztráty před ruskou veřejností a všemi ostatními dlouho tajit.”

Bývalý generál rovněž nevěří, že Rusko skutečně disponuje oněmi 900 tisíci vojáky, které vždy uvádělo. „To, že veřejně prosí o 16 tisíc vojáků ze Sýrie a z jiných zemí, je toho důkazem,” myslí si a dodává, že zatímco Ukrajinci se z exilu vracejí domů, aby pomohli v boji za svou rodnou vlast, mnozí Rusové naopak utíkají pryč.

„V tuto chvíli se naskýtá příležitost, jak problém s nedostatkem lidí ještě zhoršit. Další nábor branců do ruské armády se uskuteční 1. dubna, kdy musí přibližně 130 tisíc ruských rodin poslat své syny (18-25 let) do braných středisek, kde budou zařazeni do ruské armády jako vojíni,” připomíná Hodges.

Podle něj se musí nyní Západ zaměřit na to, aby všemi možnými způsoby obešel ruskou propagandu a varoval tyto rodiny, že své syny fakticky posílají na smrt. Litva je první zemí, která takovou informační kampaň již spustila. Rusky mluvící občané volají do Ruska a snaží se tamní obyvatele informovat o tom, co se na Ukrajině doopravdy děje.