Rusové na Ukrajině zajali první dva Američany

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že diplomaté vědí o nepotvrzených zprávách, že dva američtí občané upadli na Ukrajině do zajetí. "Situaci pozorně sledujeme a jsme v kontaktu s ukrajinskými úřady. Kvůli ochraně soukromí se zdržíme dalšího komentáře," řekl. Zopakoval varování, že američtí občané by neměli cestovat na Ukrajinu, popřípadě by ze země měli co nejdříve odjet.