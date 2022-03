Rubl našel nové dno. Pád měny nebere konce

„Pád akcií na londýnské burze poskytuje určité vodítko, jak by akcie dopadaly na moskevské burze, pokud by zůstala otevřená. V Moskvě by však Rusko mělo po ruce regulatorní páky a propad svých akcií by tak různými opatřeními mohlo tlumit, takže by zřejmě nebyl až tak citelný jako v Londýně,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.