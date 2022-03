Putin rozhodl, že pronajatá letadla mohou ruské aerolinky jejich vlastníkům ukrást

V rámci evropských sankcí namířených na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu dostaly leasingové firmy na vyzvednutí svých letadel z Ruska čas do 28. března. Podle informaci z minulého týdne se jim ale podařilo vyzvednout jen 24 letadel. Ruské úřady totiž s nimi na vrácení strojů ve většině případů nekooperovaly.

Pronajatá letadla, jež se nyní tímto způsobem stala majetkem ruských aerolinek, by mimo jiné mohla posloužit i jako zdroj pro náhradní díly pro ostatní stroje. Rusku totiž přestaly poskytovat technickou podporu včetně dodávek náhradních dílů společnosti Airbus a Boeing.

Rusko marně shání náhradní díly do letadel, i Čína ho odmítla

Rusko už dříve omezilo do konce roku export široké škály produktů. Tento zákaz se týká i zboží zahraničních společností působících v Rusku. Další opatření by mohla zahrnovat mimo jiné zamezení vstupu zahraničních lodí do ruských přístavů.