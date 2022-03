Předseda představenstva Metrostavu: Bojujícím Ukrajincům držíme místa i plat

Ve Skupině Metrostav evidujeme asi pět desítek zaměstnanců z Ukrajiny. To se může zdát málo, ale na našich stavbách běžně Ukrajince a Ukrajinky potkáte, a to proto, že to jsou zaměstnanci našich subdodavatelů. Právě ti nám avizují, že odliv pracovníků zpět na Ukrajinu a řešení situací jejich rodin může způsobit narušení stavební výroby. V našem odvětví pracuje legálně přes 20 000 Ukrajinců a je to významná pracovní síla na všech stavbách. Jsme však připraveni pomoci i rodinám pracovníků, kteří u nás přímo zaměstnáni nejsou.