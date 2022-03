Polovina z 20 nejbohatších Rusů nečelí sankcím, zjistil Bloomberg

Jak ale podotýká nejen Bloomberg, klíčové je také to, jak jsou sankce vymáhány. Deník The New York Times (NYT) před několika dny popsal, že sankce se dají nejrůzněji obcházet, což ilustroval na případu přítele ruského prezidenta Vladimira Putina a magnáta ve stavebnictví Arkadije Rotenberga, který se stal terčem amerických postihů po ruské anexi Krymu v roce 2014. V praxi jej ale krok příliš nezasáhl.

„Doslova do několika týdnů nakupoval majetky v New Yorku. Vyšetřovatelé zjistili transakce v objemu kolem 91 milionů dolarů (dvě miliardy Kč) z účtů Rotenbergovy rodiny do ekonomiky Spojených států... Osm týdnů po tom, co byl sankcionován, podle zjištění vyšetřovatelů koupil v New Yorku obraz za 7,5 milionu dolarů... Obejít sankce mu trvalo osm týdnů," vysvětloval reportér NYT Matt Apuzzo.