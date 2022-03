Pohonné hmoty oproti minulému týdnu zlevnily

„V nejbližším týdnu by ceny pohonných hmot měly opětovně stoupnout. Zdražení do konce března by mělo být více než 1,30 Kč za litr. U nafty je možné zdražení až o 1,80 Kč za litr. Důvodem je prudký růst cen ropy," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.