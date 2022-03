Omrzliny a chaos, stěžuje si ruský voják na uniklé nahrávce

„Tady je to v podstatě v p*deli, omlouvám se za upřímnost,” začíná po úvodním pozdravu hovor jeden z ruských vojáků, který se má nacházet u Mykolajivu.

Ani mě to vlastně nepřekvapuje. Řeknu ti, ani v Čečně to nebylo tak hrozné.

Ruský voják následně popisuje, že když přijeli na místo, panovala v Mikolajivu pořádná zima. Čekali, že budou mít vojenské stany M30, které jsou vybaveny kamínky a vhodné až do padesátistupňových mrazů. Vezli s sebou jen jeden a ten ještě nebyl určen pro jeho muže. „Tak jsme si vykopali zákopy a spíme v nich,” popisuje.

Následně si voják stěžuje na nedostatek balistické ochrany a vedení, které to vůbec nezajímá. Například když se jeden z vojáků snažil u velicího důstojníka „reklamovat” ochrannou vestu bez balistických plátů, narazil: „Soudruhu generále, podívejte se na mou vestu. A on jen: Synu, držte se. A odjel někam do p*dele,” popisuje voják kolegovi v telefonickém rozhovoru. Od té doby muž, který operaci velí, nepřijel.