Nemají elektřinu, spí ve sklepě, ale zůstávají. Korespondent Novinek mluvil s obyvateli Charkova

Svůj domov tito lidé od začátku ruské invaze 24. února neopustili. Nejdříve se ukrývali ve svých bytech, později se kvůli strachu z bombardování přesunuli do sklepa. „Nemají plyn, nemají elektřinu. Sedí před domem, a když padají rakety, tak utíkají zpět do sklepa,“ popisuje zpravodaj Novinek Ján Husár.

„Když v noci nestřílí a je ticho, tak nespíme. A když střílí, tak si říkáme, že to jsou naši a můžeme spát,“ říká Tatiana, jedna z obyvatelek domu v severní části Saltivky.

Potraviny jim vozí dobrovolníci a vodu nosí soused z vedlejšího domu. Protože se od března zvýšila četnost náletů, přestěhovali se do suterénu, ve kterém je zima a není zde světlo. Dva jejich sousedé přesto zůstávají i přes nálety ve svých bytech. „Nechápu, že se nebojí. Samozřejmě, je to děsivé, ale nechtějí jít dolů do sklepa,” krčí rameny Tatiana.