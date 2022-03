Mariupol obchází smrt a strach

„Jsme živí. Živí proto, abychom mohli křičet, že každý v Mariupolu potřebuje pomoc. Není to hrdinné město. Je to město strachu, smrti a hrůzy,“ napsala na Facebooku Chrystyna Džolosová, které se podařilo i se synem v minulých dnech z ruskými vojsky obklíčeného přístavu odjet.

„Lidé s utrženými končetinami krvácejí ve dvorech a není, kdo by jim pomohl. Jsou to pokojní obyvatelé, naši známí a příbuzní. Zesnulé tam zakopávají přímo na místě a nikdo je pak nemůže najít,“ popsala strašidelnou situaci.

„Ukazují vám, jak hoří domy, ale neukazují, jak hoří lidé. Nikdy nepochopíte, co se tam děje, pokud jste tam nebyli. Zastavte to, snažně vás prosím. Jestli tanky brání město tím, že stojí před domy s lidmi, a ty domy pak hoří, pak to znamená, že to není obrana lidí,“ dodala.

„Jen malá část obyvatel může čerpat vodu ze studní. Mnozí vypouštějí topení a berou vodu i z kaluží,“ přiznal v rozhovoru pro Forbes.ua. Ruská vojska podle něj brání humanitární koloně ve vstupu do města. „Mohli bychom odvézt všechny, kteří by si to přáli, ale nechtějí nám to umožnit,“ řekl. „Tak vypadá válka. Nebojují s armádou, ale s obyčejnými lidmi,“ řekl. Ve čtvrtek podle jeho slov bylo ve městě přes 2300 mrtvých. Přiznává ale, že to jsou jen oběti, které se podařilo najít.