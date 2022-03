Maminku s dcerkou nakonec našli na hraničním přechodu

Právě Olesje, která žije v Česku 23 let a má české občanství, zavolala ještě před odjezdem žena, jež u nás také pracuje.

Nebylo jasné, kde ztracené hledat. Nevěděli ani, jestli se do vůbec Polska dostaly. Naposledy se prý ozvaly z Ukrajiny.

„Zoufalou Táňu i se Sofinkou, která už měla horečku, naštěstí objevili polští dobrovolníci a odvezli do uprchlického centra blízko Bielsko-Bialé. Teprve pak se mohla spojit s matkou v Praze. Lékaři ale děvčátku pomohli,“ doplnila s uznáním Olesja.

„Byla to nesmírná úleva, když jsme ty dvě naložili. Holčička však byla ve velmi špatném psychickém stavu. Dlouho usedavě plakala, přestože ji maminka stále utěšovala. Často se rozplakala i poté, když jsme museli někde přibrzdit. Větší hrůzu v očích dítěte jsem nikdy neviděl. A na to se nikdy nepřipravíte,“ dodal Martin, který už plánuje další pomoc, i když ví, že to není lehké.