Lidé pláčou, nechtějí si povídat. Reportér popisuje atmosféru v krytu po ruském útoku na Kyjev

Čtrnáctiletá Daria s rodiči pobývá v metru už šest dní. Podle svých slov jsou vděční zemím, které Ukrajinu podporují, a o pomoc žádá další. Snaží se Kyjev opustit, ale mají strach vyjít z metra a cestovat vlakem. „Bojíme se, že na nás vystřelí, protože jsme to viděli včera a je to neuvěřitelně děsivé,“ řekla reportérovi.

Podobně Sofia s Tarasem pobývají na stanici Dorogožiči už sedmým dnem. Ukryli se zde hned poté, co okolím otřásl výbuch. Podle nich je stanice druhou nejhlubší v Kyjevě, tak by tam měl být relativně bezpečno.

„Je to hodně surreálné, co se tady děje. Lidé jsou vyděšení, když se jim podíváte do očí, tak je tam vidět nejenom strach, ale taky takové zlomení, které ale není postavené na tom, že se jen bojí. Oni nechápou, co se děje. Doteď tomu nevěřili,” popisuje Husár atmosféru mezi evakuovanými.

Přes hrůzy, které místní prožívají, si podle Husára uvědomují, že obyčejní Rusové jsou ve válce stejně nevinně jako oni. „Řeklo mi to tady několik lidí, kteří zkrátka chápou, že Rusové jako lidé za to nemůžou. A je to strašně hezké, že to vidí, protože oni chápou, že to nejsou lidé z Ruska, kteří za to můžou.”