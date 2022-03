Lavrov nepřímo označil Němce za přátele

„Jistě, je to bulvár, ale i tak má milionový náklad,” cituje agentura Tass z rozhovoru, který Lavrov poskytl televizi RT.

Šéf ruské diplomacie Lavrov v polovině cesty otočil svůj let do Pekingu

Německý bulvární list Bild ve čtvrtek napsal, že Lavrov v noci na čtvrtek odletěl do Pekingu, z neznámých příčin se však let ještě nad Sibiří otočil a vrátil se do Moskvy.