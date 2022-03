Koruna by mohla oslabit až na 28 Kč za euro

Koruna ve středu dál ztrácela na hlavní světové měny, k dolaru byla nejslabší od listopadu 2020 na 23,21 Kč/USD. K euru oslabila o 43 haléřů na 25,69 Kč/EUR. Na horší úrovni k euru byla koruna naposledy loni 28. listopadu. Koruna vůči oběma hlavním světovým měnám prudce oslabuje zhruba od pondělí 21. února.

V základním scénáři počítajícím s nepřerušením energetických dodávek do EU odhaduje hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek, že koruna kvůli odlivu kapitálu z regionu a zahájení utahování měnové politiky v USA pravděpodobně zůstane oslabená a bude se do poloviny roku pohybovat v širším pásmu kolem 25,5 koruny za euro. Následně by s postupným odezníváním negativního sentimentu mohla rok zakončit lehce nad 25 Kč/EUR.

„V případě krizového scénáře úplného přerušení energetických dodávek na delší dobu by regionální měny v takové situaci čelily výrazně vyššímu tlaku na depreciaci, která by mohla dosáhnout řádově pěti až deseti procent. V případě české koruny tak hovoříme o riziku oslabení do pásma 27 až 28 Kč za euro a ČNB by v tomto případě zřejmě použila devizové rezervy ke stabilizaci kurzu," uvedl.

Tři možné scénáře

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka jsou v březnu možné tři scénáře vývoje kurzu koruny. V případě zmírnění konfliktu by koruna mohla rychle posílit zpět do pásma 24,20 až 24,60 Kč/EUR. To je ale podle něj nyní nejméně pravděpodobný vývoj.

Druhou možností je podle Nováka pokračující geopolitické napětí a kurz koruny pod tlakem tak, že se česká měna bude obchodovat v širším okolí hranice 25 korun za euro. Případnému výraznějšímu oslabení přitom podle něj může bránit ČNB intervencemi na devizovém trhu, a to nejdříve slovně a následně reálně.