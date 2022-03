Johnson: Ničí mě, že musím Volodymyrovi odmítat bezletovou zónu

„Je to příšerné. Je to neskutečně příšerné,” reagoval Johnson na dotaz moderátorky, jak se cítí, když musí ukrajinskému prezidentovi opakovat, že bezletovou zónu nad Ukrajinou britské letectvo nezajistí.

„Volodymyra Zelenského neskutečně obdivuji a myslím, že to, co požaduje, by v jeho pozici žádal každý člověk,” řekl viditelně zkroušený Johnson.