Francouzské firmy nechtějí odejít z Ruska kvůli tomu, aby nepřipravily lidi o práci

„Vláda by měla víc zatlačit na francouzské firmy, aby opustily ruský trh,“ říká při jedné z demonstrací proti válce na Ukrajině Julija. Ukrajinka, která pochází z Kyjeva a ve Francii studuje genetiku.

A to při protestu proti AFM. Jinak větší nátlak na francouzské firmy není, ani ze strany společnosti, ani státu.

Po několika týdnech se však i vedení energetického gigantu Total rozhodlo, že nebude z Ruska odebírat ropu. A to s účinností do konce roku 2022. To samé ale neplatí u plynu.