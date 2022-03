FOTO: Cizinecká policie praská ve švech pod náporem uprchlíků

Na ředitelství cizinecké policie se příchozí musí registrovat do tří dnů po příjezdu do ČR. Fronty se tady tvoří již od pondělka. Zatímco v prvních dnech se počty příchozích pohybovaly v řádu stovek, v neděli se už registrovalo skoro 5000 lidí. Od začátku ruské invaze do pondělka se na cizinecké policii zaregistrovalo celkem 13 977 uprchlíků z Ukrajiny.