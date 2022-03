Fischer: Mohli bychom plošně zmrazit ruský majetek

Můžeme například zmrazit ruský majetek. To znamená, že by ho Rusové u nás nemohli využívat nebo prodat, byl by ‚zaplombován‘.

„Můžeme například zmrazit ruský majetek. To znamená, že by ho Rusové u nás nemohli využívat nebo prodat, byl by ‚zaplombován‘. Pokud by se následně prokázalo, že konkrétní vlastník třeba nebyl součástí problému, ale naopak je kritický vůči Putinovu režimu a podporuje opozici, mohl by se svým majetkem opět disponovat,“ nastiňuje možnosti senátor, který již vyjádřil zájem ucházet se příští rok ve volbách o funkci prezidenta.