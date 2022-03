Dodávku s pomocí vystřídá kamion

„Je problém dostat pomoc přes hranice. Nemálo materiálu na pomoc zemi se hromadí na Slovensku, ale nemá se jak dostat na území Ukrajiny. Chybí dobrodruzi, kteří by je převezli ze slovenského pohraničí na místo určení. Řidiči Ukrajiny na Slovensko pro kamiony nesmí, protože pro muže od osmnácti do šedesáti let platí zákaz opustit zemi. Všichni tak shání ženy, které si troufnout řídit kamion,“ říká Navrátil.

Když přejížděli od hranice do Užhorodu, viděli především prázdné ulice. Uprchlíky totiž vozily autobusy co nejblíže k hranici a lidé jinak ven nevycházeli. „I my jsme vezli uprchlíky. Tam věci, zpátky lidi. Před hranicí byla několikakilometrová kolona aut. Šlo to pomalu, nakonec jsem se neudržel a jednoho celníka seřval. Když mi vysvětli, že zrovna řeší i takové věci, jako je Maročan, vydávající se za Ukrajince, vše jsme si vyjasnili,“ říká Navrátil.